Chi è Pedri, il calciatore con la clausola rescissoria da 1 miliardo: solo Benzema come lui, la Top10

Pedro González López, noto come Pedri è un calciatore spagnolo del Barcellona, è considerato uno dei migliori centrocampisti in prospettiva, si è già messo in mostra come uno dei più forti. E’ una mezzala versatile, capace di muoversi anche su tutto il fronte offensivo, è dotato di una buona tecnica e di un ottimo controllo. Il suo cavallo di battaglia è anche il dribbling, il suo punto di forza è quello di giocare tra le linee avversarie. Inizia la carriera nelle giovanili del Las Palmas, poi il passaggio in prima squadra. L’esordio tra i professionisti si registra all’età di 16 anni, viene acquistato addirittura dal Barcellona per 5 milioni di euro. L’allenatore Koeman lo conferma in prima squadra, a 17 anni si registra l’esordio in Liga. Nel marzo del 2021 viene convocato per la prima volta dalla nazionale spagnola. E’ stato un protagonista nella semifinale di Euro 2021 contro l’Italia, è stato nominato miglior giovane della manifestazione. Il Barcellona punta tantissimo sul calciatore: è legato da un contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro, la più alta nel calcio e con lo stesso valore di quella di Benzema del Real Madrid.

La Top 10 delle clausole rescissorie

10) Gareth Bale (Real Madrid): 500 milioni di euro

9) Marco Asensio (Real Madrid): 700 milioni di euro

8) Vinicius Jr (Real Madrid): 700 milioni di euro

7) Isco (Real Madrid): 770 milioni di euro

6) Lionel Messi (Barcellona): 700 milioni di euro

5) Brahim Diaz (real Madrid): 750 milioni di euro

4) Luka Modric (Real Madrid): 750 milioni di euro

3) Antoine Griezmann (Barcellona): 800 milioni di euro

2) Karim Benzema (Real Madrid): 1 miliardo di euro

1) Pedri (Barcellona): 1 miliardo di euro