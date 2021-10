Pecco on fire in Texas, Bagnaia in pole nel regno di Marquez!

SportFair

Pecco Bagnaia sta regalando emozioni davvero indescrivibili agli appassionati della MotoGP! Il pilota italiano della Ducati, vincitore delle ultime due gare della stagione, ha conquistato oggi una stratosferica pole position sul circuito di Austin.

La Ducati sorride ancora e lo fa anche nel regno di Marc Marquez, in Texas col tempo di 2.02.781, facendo mangiare la polvere a tutti i suoi rivali. Sul finale Quartararo ha ‘spaventato’ Bagnaia ma non è riuscito a soffiargli la pole e dovrà accontentarsi della seconda posizione, seguito da Marc Marquez. Una prima fila di fuoco, dunque, con i due piloti in lotta per il titolo Mondiale che faranno scintille.

Si tratta della quarta pole position in top class per Bagnaia, che diventa il primo italiano con 3 pole nella stessa stagione dal 2009, quando fu il suo maestro, Valentino Rossi, a raggiungere questo traguardo.

Le parole dei top-3

Bagnaia: “sono veramente contento, è tutto il weekend che fatichiamo molto, abbiamo fatto uno step in avanti pazzesco nelle Fp4 seguendo Jack, ho imparato seguendo lui come fare il T1, era come se io prendevo tutte le buhe possibili, mentre lui riusciva a schivarle. Grazie a quello sono anche riuscito a trovare un extra feeling ed è stato magnifico“.

Quartararo: “è stato bello e penso che era molto difficile, ho faticato in tutte le prove libere, ma ero molto al limite, ho fatto due giri alla fine ma manca qualcosa sul giro, manca potenza anche, ma sono contento, penso che abbiamo fatto un lavoro molto forte e penso che è stata una qualifica abbastanza divertente“.

Marquez: “sono molto contento per la prima fila perchè sul giro secco quest’anno sto facendo tanta fatica, abbiamo fatto la prima fila dell’anno, sono contento. Mi aspettavo la Duati molto forte, vediamo domani, la gara è lunga, difficile da gestire, tante buche, l’energia anche, fisicamente questo circuito chiede tanto“.

La griglia di partenza del Gp delle Americhe

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Quartararo, 3. Marquez M.

2ª fila: 4. Martin, 5. Nakagami, 6. Zarco

3ª fila: 7. Rins, 8. Mir, 9. Marini

4ª fila: 10. Miller, 11.Binder, 12. Espargaro P.