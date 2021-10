Pasalic! Il gol del centrocampista che ha sbloccato Manchester United-Atalanta [VIDEO]

SportFair

Manchester United e Atalanta sono in campo per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, si tratta di una sfida fondamentale per qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

La squadra di Gasperini ha già realizzato quattro punti con il successo contro lo Young Boys e il pareggio in trasferta con il Villarreal. L’ambiente è caldissimo, ma l’Atalanta riesce subito a passare in vantaggio: azione bellissima degli ospiti, Pasalic è sul filo del fuorigioco ma è tutto regolare. Vantaggio della squadra di Gasperini.