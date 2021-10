Domenica l’ultima volta di Valentino Rossi a Misano, le sensazioni del Dottore alla vigilia: “sarà una gara speciale”

SportFair

Manca sempre meno, ormai, per l’addio alla MotoGP di Valentino Rossi. Tre sono le gare che separano il Dottre dal ritiro dal mondo a due ruote e, domenica, sarà la sua ultima volta a Misano, davanti al suo pubblico.

Si prospetta quindi un weekend emozionante, durante il quale, probabilmente, sarà difficile trattenere le lacrime. Il 9 volte campione del mondo è pronto per quest’ultimo sprint fatto di fatiche fisiche ed intense emozioni e dopo il Gp degli Stati Uniti si è concentrato esclusivamente sulla sua preparazione per le ultime 3 gare della sua vita in MotoGP.

“È stato bello avere queste due settimane senza gare, perché abbiamo avuto dei momenti impegnativi, incluso il viaggio negli Stati Uniti, che è stata una gara davvero impegnativa. In questo periodo mi sono allenato duramente a casa per assicurarmi di poter affrontare le ultime tre gare di questa stagione nelle migliori condizioni fisiche“, ha affermato Valentino Rossi alla vigilia del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

“Questa seconda gara a Misano sarà più dura della prima perché è probabile che sia più fresca di un mese fa. Dobbiamo lavorare per dare il massimo, cercare di essere un po’ più veloci rispetto alle ultime gare e mettere a punto le impostazioni per essere più competitivi. La gara precedente a Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale in casa e spero davvero che i fan italiani possano godersela“, ha concluso il Dottore.