L’errore di Bagnaia e le lacrime sotto il casco, la verità di Valentino Rossi: “è una bugia! Ho pianto perchè partivo ultimo”

Emozioni davvero intense oggi per Valentino Rossi: il Dottore ha disputato oggi la sua ultima gara di Misano, davanti al suo pubblico, a due gare dal ritiro dalla MotoGP.

Un weekend davvero speciale, durante il quale c’è anche chi ha giurato di iaver visto il 9 volte campione del mondo piangere sotto al casco: “è una bugia, ma io non è che io sia contrario all’idea di piangere, è proprio che non mi viene. Ho pianto perché partivo ultimo, quello sì (ride)“, ha smentito Valentino Rossi dopo la gara di oggi a Misano.

“Sono contento oggi, perché ho fatto una buona gara ed era il modo migliore per dire ciao. Non volevo fare una brutta gara e rimanere dietro, quindi ho cercato di rimanere concentrato, perché partire dal fondo della griglia è sempre difficile. Mi sentivo bene con la moto e con le gomme, poi sapevo che sull’asciutto il mio potenziale poteva essere migliore. Ho potuto fare un po’ di battaglia e qualche sorpasso, quindi alla fine sono arrivato nella top 10. Come dicevo, è il modo migliore per dire ciao a tutti i tifosi, perché c’era un’atmosfera veramente fantastica attorno al circuito. Tante persone, una bella giornata di sole: è stato davvero emozionante“, ha aggiunto poi il pilota Petronas.

“Sono state molto emozionanti anche le Frecce Tricolore. Poi ho visto Malagò, la Vezzali, Di Maio e mi hanno premiato perché sono uno degli sportivi italiani più famoso nel mondo. Questo mi rende molto orgoglioso. Oggi ho cercato di godermela e devo dire che ci sono stati davvero dei bei momenti“, ha continuato prima di commentare la caduta di Bagnaia a 4 giri dal termine della gara: “per me l’anteriore dura era troppo pericolosa oggi. Ho cercato di dirlo a Pecco, ma alla fine lui l’ha montata. Sfortunatamente, la temperatura si è abbassata nell’ultima parte della corsa e con la dura è così, basta veramente poco per cadere. E’ un peccato, perché Pecco oggi era il più veloce, quindi poteva tenere il Mondiale ancora aperto. E’ un vero peccato“.