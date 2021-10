Bagnaia, l’obiettivo per Misano è di tenere ancora aperto il Campionato: “sarà importante lavorare bene fin dalle prime sessioni”

SportFair

A poco più di un mese dall’ultimo fine settimana di gara disputato sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli” e che ha visto Pecco Bagnaia trionfare davanti al pubblico di casa, il Ducati Lenovo Team torna sul tracciato romagnolo per affrontare il sedicesimo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2021: il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

Nello scorso GP disputato qui a settembre, Bagnaia si è rivelato dominatore assoluto del fine settimana: dopo aver conquistato la pole position il sabato firmando il nuovo record della pista, Pecco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in MotoGP restando al comando della gara dall’inizio alla fine. Nel Gran Premio in programma questo fine settimana, Pecco punterà ad ottenere un’altra vittoria davanti al pubblico di casa, nel tentativo di mantenere ancora aperto il Campionato, che lo vede attualmente secondo a 52 punti da Quartararo.

“Tornare a correre a Misano dopo la bellissima vittoria ottenuta qui davanti al mio pubblico un mese fa è sicuramente molto emozionante! In quel weekend tutto è stato perfetto e anche le due giornate di test post-gara sono state davvero molto positive per noi. Nonostante ciò, dobbiamo restare concentrati: anche i nostri avversari arriveranno a questo Gran Premio molto più preparati e le condizioni della pista saranno sicuramente diverse, con temperature dell’asfalto più basse rispetto ad un mese fa. Sarà importante lavorare bene fin dalle prime sessioni. L’obiettivo è quello di lottare per la vittoria e cercare di mantenere aperto il Campionato fino alla fine”, queste le parole di Bagnaia alla vigilia del Gp di Misano.