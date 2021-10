Mourinho furioso dopo Roma-Milan: “mancanza di rispetto! Se parlo poi domenica non vado in panchina”

SportFair

Serata amara per la Roma: i giallorossi sono stati sconfitti all’Olimpico dal Milan nel posticipo dell’11ª giornata del campionato di Serie A. Sul finale la Roma ha tentato di rimontare il match, con una rete di El Shaarawy al 93′, senza però riuscirci: il Milan ha trionfato per 2-1 grazie alle reti di un immenso Ibrahimovic e di Kessie su rigore.

Non sono mancate le polemiche, con Josè Mourinho furioso a fine match: il tecnico portoghese è stato di pochissime parole a fine partita.

“Se parlo domenica non vado in panchina, comunque complimenti al Milan. Mi dà rabbia la mancanza di rispetto nei confronti dei nostri tifosi e per tutti quelli che amano la Roma. Anche in una partita in cui non abbiamo giocato bene. Questo rispetto che abbiamo noi, altri non lo hanno. Ho fatto uno sforzo per evitare che i giocatori andassero dall’arbitro a fine partite, siamo riusciti a controllare le emozioni e a stare tranquilli“, ha affermato.