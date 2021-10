Rissa Lazio-Inter, i biancocelesti dovevano fermare il gioco? Felipe Anderson non accetta le critiche: “non sono antisportivo”

SportFair

Finale di fuoco nel match di questo pomeriggio tra Lazio e Inter, valida per l’ottava giornata dai Serie A. I biancocelesti hanno trionfato in rimonta, approfittando anche di un errore degli avversari nerazzurri, che hanno continuato la loro azione di gioco nonostante Dimarco fosse a terra per infortunio, consentendo così poi alla Lazio di segnare. E’ stato Felipe Anderson a mettere a rete la palla e, dunque, a finire nella bufera. C’è chi lo accusa di non aver avuto rispetto ed essere stato antisportivo, ma il brasiliano la pensa diversamente: “mi rivolgo a tutti coloro che mi dicono che sono antisportivo. So chi sono, ho sempre giocato per il fair play. Loro hanno proseguito dopo che Dimarco è caduto e hanno provato a fare gol. Lì abbiamo sentito che lui poteva alzarsi. Mi dispiace trovarmi in questa situazione ma è stato giusto continuare“, ha dichiarato Lazio Style Radio.