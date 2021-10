La rivincita di Castillejo, le lacrime di un campione: “ieri non mi voleva nemmeno mia mamma”

SportFair

Serata magica, quella di ieri, per il Milan: i rossoneri hanno battuto il Verona in rimonta al San Siro, ottenendo tre preziosissimi punti che li portano in cima alla classifica della Serie A, in attesa della sfida tra Napoli e Torino di questo pomeriggio.

Una partita difficile, sofferta, durante la quale Samu Castillejo è riuscito ad essere decisivo, nonostante un periodo difficile e complicatissimo, fatto anche di insulti e critiche e di tanta panchina. “Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui piace lasciare l’anima in campo, ieri non mi voleva neanche mia mamma e oggi posso esultare con i tifosi a casa mia, il destino ha voluto che rimanessi“, ha commentato a fine match Castillejo, scoppiato in lacrime in campo dopo il fischio finale.

Il calciatore spagnolo aveva giocato finora davvero pochissimo, in una sola partita, contro il Cagliari, ad agosto, e adesso si è ripreso la sua rivincita, dimostrando ciò di cui è capace.