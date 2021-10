La parata dell’anno è di Ramsdale! Il 23enne salva l’Arsenal, che volo [VIDEO]

SportFair

Per alcuni è la parata più bella degli ultimi anni, altri invece preferiscono limitarla a quest’anno, quel che è certo è che ciò ch eha fatto oggi Ramsdale nella sfida tra Leicester e Arsenal ha lasciato il mondo intero senza parole.

Sui social non si fa altro che parlare del giovane portiere inglese, autore di parate davvero spettacolari, come quella di oggi pomeriggio. Da quando c’è lui in campo come titolare l’Arsenal non ha mai perso e sta piano piano risalendo la classifica, avvicinandosi sempre più alla zona Champions.