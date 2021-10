Papà Hamilton e la rivalità tra Lewis e Verstappen, Anthony non ha dubbi: “non è vero che non si piacciono! Ci saranno grandi abbracci e risate”

SportFair

Il Mondiale di Formula 1 2021 sta regalando emozioni intense. La sfida tra Hamilton e Verstappen sta appassionando sempre più tifosi, attirando alle quattro ruote anche chi ultimamente aveva perso un po’ la voglia di seguire le gare.

Il britannico della Mercedes ed il suo rivale olandese della Red Bull sanno come infiammare l’atmosfera e non se le mandano di certo a dire: i due non hanno un rapporto di amicizia, è evidente, ma c’è chi si dice sicuro che non è assolutamente vero che i due campioni non si piacciono.

A dirlo è Anthony Hamilton, padre del sette volte campione del mondo di F1: “non si piacciono? No, non è vero, sono feroci concorrenti. Lewis è dove Max vuole essere, Max è dove Lewis vuole essere. Sono come pugili che salgono sul ring, ma vi garantisco che quando sarà tutto finito ci saranno grandi abbracci e risate e baci tra loro due”, ha affermato a talkSPORT.

“Si chiama competizione se sei troppo amichevole con il tuo avversario, allora allenti troppo il gas. Basta guardare più in indietro nel gruppo, tra i due piloti di McLaren e Ferrari. Quei ragazzi sono amici. Queste sono le gare quando si è fuori dalla pista si può essere amichevoli. Quando si è in battaglia: ‘in guerra e in amore vale tutto’”, ha concluso.