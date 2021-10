Il ritiro di Valentino Rossi si avvicina, papà Graziano si toglie qualche sassolino dalla scarpa: frecciatine a Marquez e Yamaha

SportFair

Domenica Valentino Rossi gareggerà per l’ultima volta davanti al suo pubblico, sul circuito di Misano. Il Dottore è sempre più vicino al ritiro dalle corse di MotoGP, ma il suo futuro si prospetta ricco di emozioni. Il 9 volte campione del mondo, che presto diventerà padre di una bambina, è pronto per iniziare una nuova avventura a quattro ruote.

Per tutti gli amici e parenti di Valentino è tempo di bilanci. Papà Graziano, intervistato dalla ‘rosea’, ha ripercorso tutta la carriera di suo figlio, soffermandosi anche sui rivali storici, tra simpatie e… antipatie.

“Il mio preferito è Stoner, gran talento, Hayden il compagno che ho amato. Biaggi? È stato uno dei pochissimi momenti nello sport dove due personaggi che non avrebbero potuto essere più all’opposto e insopportabili l’uno all’altro per modo di interpretare la vita hanno regalato prestazioni sportive così elevate. Per fortuna Valentino è andato un po’ più forte. Chi non ho sopportato? Su questo tema, Marquez devo prenderlo in seria considerazione. Il suo essere sarebbe venuto fuori prima o poi. Quando nello sport viene meno la serietà professionale, il gusto di fare sport rispettando gli avversari, poi non c’è nulla che tenga“, ha affermato senza peli sulla lingua.

Non è mancata una critica anche alla Yamaha: “sono molto deluso, ci sono cose che vanno oltre i progetti e i programmi sportivi. Non credo che Valentino si meritasse un trattamento del genere e penso che non se lo aspettasse“, ha concluso.