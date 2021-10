“Sei stanca? Come ti senti?”, la domanda di Francesca Piccinini fa commuovere Paola Egonu [VIDEO]

SportFair

E’ iniziato il campionato italiano di Serie A1 di pallavolo femminile. L’Imoco Volley ha conquistato la prima vittoria stagionale, la 66ª consecutiva, con un’eccellente Paola Egonu che è riuscita ad essere protagonista del match.

Nelle interviste post match, la giocatrice azzurra ha ricevuto una domanda dall’amica ed ex compagna di squadra Francesca Piccinini, nuova commentatrice Sky: “ti voglio fare questa domanda anche se io e te ci sentiamo tutti i giorni, volevo chiederti, dopo una lunga estate impegnativa, sei stanca di testa e fisicamente, come ti senti?“.

Domanda che ha fatto commuovere Paola Egonu, che non è riuscita a trattenere le lacrime e ha faticato a rispondere, a seguito di un’estate difficilissima, nella quale ha dovuto fare i conti con le tantissime critiche post Olimpiadi. Domanda che, probabilmente, non si è sentita fare spesso in questi ultimi mesi, e che l’ha fatta crollare di fronte ad una cara amica.

“Credo che siamo un po’ tutte stanche, più mentalmente che fisicamente, è tosta tenere sempre il livello mentalmente“, è riuscita ad ammettere piano piano emozionata.