Pallone d’Oro, Evra: “mi sono stufato di Messi, deve andare a Jorginho o Kanté”

La corsa al Pallone d’Oro si preannuncia bellissima, sono tanti i calciatori in lotta per vincere il trofeo. Ovviamente ci sono Cristiano Ronaldo e Messi, poi Mbappé, Neymar e Benzema e gli italiani Donnarumma e Jorginho. L’argentino del Psg è considerato il favorito per il Pallone d’Oro, l’ex calciatore della Juventus Patrice Evra ha commentato duramente ai microfoni di Espn.

“Il pallone d’oro? Sono stufo di veder vincere Messi. Se dovessero darlo a lui giustificheranno questa scelta dicendo che ha vinto la Coppa America. Ma cosa ha fatto tutto il resto della stagione al Barcellona? Secondo me, il Pallone d’Oro deve andare a Jorginho o Kanté, sono stufo marcio che lo diano sempre a Leo Messi”.