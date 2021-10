Pace fatta tra Wanda Nara e Icardi, questa volta è tutto vero? Il nuovo post social di Mauro lascia pochi dubbi

SportFair

Pace fatta veramente tra Wanda Nara e Mauro Icardi? La telenovela più seguita degli ultimi giorni ha un nuovo episodio da raccontare al mondo intero: sembra che marito e moglie, questa volta veramente, abbiano fatto pace.

Il calciatore argentino del PSG ha infatti pubblicato sui social un nuovo post, con delle foto che lo ritraggono abbracciato con la moglie e sua agente, Wanda, accompagnate da alcune frasi davvero dolci. “Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano“, ha scritto Icardi. Parole che fanno pensare solo ad una cosa: il calciatore del PSG è stato perdonato dalla moglie, che al momento non ha nè confermato nè smentito Icardi, come accaduto invece pochi giorni fa.