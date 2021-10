Colpo di scena, pace fatta tra Icardi e Wanda Nara? [FOTO]

SportFair

Continua la telenovela sul rapporto tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Sembrava definitivamente naufragato il matrimonio dopo il presunto tradimento dell’attaccante del Psg. La moglie e agente era stata durissima sui social con un messaggio che lasciava pochi dubbi: “un’altra famiglia rovinata per una p*****a”, inoltre aveva cancellato tutte le foto in compagnia del marito.

In serata il colpo di scena. Icardi è volato a Milano per raggiungere Wanda. Su Instagram l’ex Inter ha pubblicato una foto: è di nuovo tra le braccia della moglie. “Buona giornata della mamma”, aggiunge poi in un post, oggi in Argentina si festeggiano infatti le mamme. E’ pace fatta?