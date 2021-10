Orsato alla Roma: “colpa mia se avete sbagliato il rigore?”

SportFair

Si è conclusa la partita dell’ottava giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Roma, il match ha regalato emozioni e si è conclusa sul risultato di 1-0 con il colpo di testa messo a segno da Kean. La Roma può recriminare per un calcio di rigore sbagliato da Veretout.

Si sono scatenate le proteste dei giallorossi per l’episodio del rigore. Mkhitaryan viene steso in area di rigore, Abraham va in gol ma l’arbitro non concede il gol, ma fischia il rigore. Poi l’errore dal dischetto di Veretout.

Nell’intervallo del match, Dazn ha messo in onda l’audio di un colloquio tra Orsato e Cristante nel tunnel degli spogliatoi. L’arbitro si difende: “il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?”.