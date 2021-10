I piloti della Formula 1 tornano protagonisti, domenica il GP di Turchia: orari e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono pronti per tornare in pista! A seguito del Gp di Russia, vinto da Lewis Hamilton, il mondo a quattro ruote si sposta adesso in Turchia, per un nuovo appuntamento della stagione 2021.

Occhi puntati, ovviamente, su Hamilton e Verstappen, che lottano per il titolo Mondiale e tra i quali ci sono appena due punti, ma anche McLaren e Ferrari potranno in qualche modo essere protagoniste in Turchia.

Il nuovo weekend di gara sarà trasmesso, come sempre, sui canali Sky. Questa volta, però, gli appassionati di Formula 1 potranno seguire qualifiche e gara in diretta anche in chiaro, su Tv8.

Gli orari del Gp di Turchia

Venerdì 8 ottobre

Libere 1: ore 10:30 – 11:30

Libere 2: ore 14:00 – 15:00

Sabato 9 ottobre

Libere 3: ore 11:00 – 12:00

Qualifiche: ore 14:00 – 15:10

Domenica 10 ottobre

Gara: 14:00