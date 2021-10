Domenica l’ultima di Valentino Rossi a Misano: gli orari del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e dove vederlo in tv

SportFair

La stagione 2021 di MotoGP sta per volgere al termine, mancano ormai solo 3 gare alla fine del Mondiale e domenica Fabio Quartararo potrebbe già festeggiare per una splendida vittoria. Il francese potrebbe infatti aggiudicarsi con qualche gara d’anticipo il titolo Mondiale, proprio nell’ultimo weekend di gara davanti al pubblico italiano di Valentino Rossi.

Il Dottore, infatti, a fine stagione si ritirerà dalla MotoGP e domenica gareggerà per l’ultima volta a Misano. Sarà dunque un weekend di gara imperdibile e ricco di emozioni. Il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà trasmesso sui canali Sky e su DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi), mentre su Tv8 qualifiche e gare saranno trasmesse in differita.

Il programma e gli orari del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna

Venerdì 22 ottobre

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 23 ottobre

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 24 ottobre

Warm-Up Moto3: 8:40-9:00

Warm-Up Moto2: 9:10-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00