La sfida tra Hamilton e Verstappen si sposta in Texas: gli orari del Gp degli Stati Uniti di Formula 1 e dove vederlo in tv

Inizia una nuova settimana all’insegna dei motori. Se lo scorso weekend sia MotoGP che Formula 1 erano in pausa, adesso i piloti di entrambi gli sport tornano protagonisti in pista.

Dopo la gara della Turchia, in cui Verstappen ha nuovamente scavalcato Lewis Hamilton nella classifica piloti, il Circus si sposta oltreoceano per il Gp degli Stati Uniti. Sul circuito di Austin, in Texas, dove qualche settimana fa Marc Marquez ha conquistato una speciale vittoria, i piloti della Formula 1 regalarenno scintille, per un finale di stagione infuocato.

Il weekend di gara texano sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre qualifiche e gara saranno trasmesse in differita su TV8.

Il programma e gli orari del weekend di gara di Austin

Venerdì 22 ottobre

Prove Libere 1: ore 17:30 – 18:30

Prove Libere 2: ore 21:00 – 22:00

Sabato 23 ottobre

Prove Libere 3: ore 18:00 – 19:00

Qualifiche: ore 22:00 – 23:00

Domenica 24 ottobre

Gara: ore 20:00