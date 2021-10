Pauroso incidente in Moto3 ad Austin, presi seri provvedimenti: arriva la sanzione per Oncu

SportFair

Il tema della sicurezza nel mondo a due ruote è molto discusso in questi ultimi periodi. Il 2021 è stato terribile per gli sportivi delle moto, con tante tragedie e diversi lutti. Ad Austin i piloti della MotoGP hanno fatto appello ai vertici a causa delle condizioni della pista pericolose, ma non è ancora chiaro cosa succederà in vista della gara del prossimo anno in Texas.

Intanto, però, i commissari hanno dato un primo vero segnale, penalizzando Deniz Oncu. Il pilota turco è colpevole di aver causato un maxi incidente davvero pericoloso ieri a pochissimi giri dal termine del Gp delle Americhe di Moto3, tagliando la strada ad un suo collega.

Tutti i piloti coinvolti, per fortuna, sono usciti illesi dall’incidente, ma la commissione gara ha deciso di penalizzare ugualmente Oncu, per far capire soprattutto ai giovani piloti che bisogna guidare con prudenza, rispetto e correttezza.

Il turco, quindi, salterà le prossime due gare di Moto3, quelle di Misano e Portimao: il turco è stato penalizzato per “guida irresponsabile”.