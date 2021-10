La Roma entra in campo, nonno Vittorio si commuove e scoppia in lacrime: quando il calcio regala emozioni [FOTO]

SportFair

La Roma è scesa in campo domenica nel match della settima giornata del campionato di Serie A, i giallorossi hanno affrontato l’Empoli. La squadra di Mourinho è riuscita a riscattare la sconfitta nel derby contro la Lazio, la partita contro la compagine di Andreazzoli si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol messi a segno da Pellegrini e Mkhitaryan. L’ultima giornata è stata caratterizzata anche da un brutto episodio, come i cori razzisti dei tifosi della Fiorentina contro il difensore del Napoli Koulibaly. Il calcio è, però, in grado di regalare anche storie belle ed emozionanti, allo stadio Olimpico si è verificato un episodio da brividi che ha commosso i tifosi della Roma e, in generale, tutti gli appassionati di calcio.

La storia di nonno Vittorio

Nonno Vittorio è un grandissimo tifoso della Roma e, in occasione dell’ingresso in campo della squadra giallorossa contro l’Empoli, non è riuscito a trattenere le lacrime. Il figlio, Giuliano Baldelli, ha pubblicato la foto sul profilo Instagram. “Mio padre è originario di Sorano, in provincia di Grosseto, ma vive a Roma da quando aveva 14 anni. Abita nel quartiere Marconi. Ex operaio, persona umile e riservata, è stato abbonato alla Roma fino a quando non è andato in pensione. Andava in Sud”. A causa degli acciacchi nonno Vittorio aveva deciso, momentaneamente, di abbandonare lo stadio: “Quest’anno, ho voluto riportarlo all’Olimpico – continua Giuliano – e gli ho regalato il biglietto di Roma-Fiorentina. Mia madre non stava bene di salute e volevo tirargli su il morale. E ora, per Roma-Empoli, gli ho voluto fare un altro dono”. Prima del match la grande emozione: “quando la Roma ha fatto il suo ingresso per la fase di riscaldamento, si è messo a piangere. I nipoti lo prendono simpaticamente in giro per questa sua debolezza. Ma lui è fatto così: per la Roma si commuove”.