“Non lasciarmi la mano”, il commovente messaggio di Diego Armando Jr nel giorno del compleanno di Maradona [VIDEO]

Oggi, 30 novembre 2021, Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 61 anni. El Pibe de Oro, però, non potrà purtroppo spegnere le candeline quest’anno, ma tutti i suoi cari lo stanno omaggiando e celebrando ugualmente, certi che lui festeggia e sorride con loro da lassù.

E’ passato quasi un anno dalla morte dell’ex stella argentina, ma nessuno lo ha dimenticato e mai lo farà. In una giornata così speciale non potevano mancare gli auguri dei suoi cari: il figlio Diego Armando Junior ha condiviso sui social un video insieme al padre, mentre cantano “‘O surdato ‘nnammurato”.

“Auguri Papà. Aiutami ad accettare che la vita sia stata così ingiusta nei nostri riguardi e soprattutto dimmi se dall’altra parte sei felice perché questo darebbe un po’ di pace al mio cuore. Cammina sempre un passo avanti a me e non lasciarmi mai la mano. Non posso ancora venire da te ci sono Diego e India da proteggere, ma stanne certo che appena potrò correrò da te ad abbracciarti. Mi manchi“, ha scritto a corredo del commovente video il figlio di Maradona.