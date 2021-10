Neymar-Yerry Mina, scontro al bacio: prima la lite poi il gesto provocatorio [FOTO]

SportFair

Si sono giocate partite interessanti valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, il Brasile non è andato oltre il pareggio contro la Colombia, la sfida si è conclusa a reti inviolate. La squadra di Tite sale a quota 28 punti, sempre al primo posto mentre quella di Rueda a 15 al quinto posto.

Si è verificato anche un episodio curioso, i protagonisti sono stati Neymar e Yerry Mina. Sono andati in scena diversi faccia a faccia tra i due calciatori, più uno scontro verbale molto violento. Il difensore dell’Everton aveva provocato più volte l’attaccante brasiliano. Al termine del match è andato in scena un nuovo battibecco, Neymar è stato fotografato in atteggiamenti affettuosi nei confronti dell’avversario, ovviamente in senso provocatorio: bacio a distanza del brasiliano al colombiano. Dopo l’ennesimo scontro fisico Mina ha detto qualcosa a Neymar, il calciatore del Psg ha risposto in modo ironico con il bacio che ha fatto il giro del web. Entrambi sono stati poi ammoniti.