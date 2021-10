“Neymar Jr and the line of kings”, Dazn annuncia la storia della dinastia dei più grandi calciatori brasiliani

SportFair

DAZN, la principale piattaforma sportiva mondiale, lancia la spettacolare serie DAZN Originals “Neymar Jr. and The Line of Kings” in esclusiva il 10 ottobre su DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi) , in Italia e in tutto il mondo. Questa serie, intima ed emozionante racconta, anche grazie a interviste esclusive, la storia del grande calcio brasiliano degli ultimi 70 anni, di cui Neymar è il secondo calciatore per numero di reti in nazionale, con 69 goal segnati.

“Neymar Jr. and the line of Kings” ripercorre la storia dei più grandi calciatori brasiliani iniziando il suo racconto da Pelé, Zico e Romario, passando poi a Ronaldo e Ronaldinho, fino ad arrivare a oggi, attraverso lo sguardo di Neymar Jr. Il contenuto originale DAZN offre una visione inedita dell’intera carriera di Neymar Jr., dalle umili origini a São Paolo, alla svolta calcistica, fino all’avventura – fatta di alti e bassi – con la nazionale brasiliana per la Coppa del Mondo: il modo in cui il giocatore descrive come ci si sente a seguire le orme dei più grandi giocatori nel rappresentare il Seleção è emozionante.

I fan ascolteranno in esclusiva i racconti di Neymar Jr., oltre a quelli di alcuni dei più accreditati esperti di calcio sudamericani mentre commentano la scalata del giocatore verso l’affermazione e raccontano dell’immensa responsabilità di rappresentare i sogni e le speranze di una delle nazioni più appassionate di calcio al mondo.

La storia di Neymar Jr. si intreccia magnificamente con filmati d’archivio delle partite che hanno segnato la sua vita, incluso il suo debutto con i Santos, il drammatico infortunio alla Coppa del Mondo del 2014 che lo ha quasi paralizzato e la vittoria trionfante alle Olimpiadi, svoltesi in casa nel 2016.

Prodotto da Partizan per DAZN, “Neymar Jr. and the line of Kings” è diretto da Anthony Wonke (Ronaldo, Being AP) con Toby Burnett di DAZN (The Making Of, In Our Blood) come produttore esecutivo.

DAZN Originals porta i tifosi al cuore dello sport. Tra le serie precedenti: Ronaldo: El presidente, una docu-serie in sei episodi che indaga i retroscena della vita della superstar del calcio brasiliano e icona mondiale nel suo attuale ruolo di presidente del Real Valladolid; Parallel Worlds che mette a confronto le icone dello sport mondiale Cristiano Ronaldo e Gennadiy “GGG” Golovkin per scoprire cosa hanno in comune, e Club Ibiza: The Session, uno sguardo unico all’interno dell’UD Ibiza, la squadra di calcio spagnola che sogna di raggiungere la Liga.

*I territori dove non sarà disponibile la programmazione: Belgio, Repubblica Dominicana, Francia, Territori Francesi d’Oltremare, Israele, Lussemburgo, Portogallo, Svizzera e Stati Uniti.