Nel futuro di Valentino Rossi anche la MotoGP: le rivelazioni di Uccio Salucci

Quello che stiamo per vivere sarà uno dei weekend più emozionanti della storia del motociclismo: domenica Valentino Rossi correrà per l’ultima volta nella sua carriera davanti al suo pubblico, a Misano. Il Dottore si prepara a dire addio ai suoi fan, a 3 gare dal termine della stagione 2021 e della sua carriera a due ruote.

Valentino Rossi, che presto diventerà padre di una bimba, non dirà addio alle corse, ma si dedicherà ad una nuova avventura a quattro ruote, ancora da definire, ma non vuole dire addio definitivamente alla MotoGP.

“Il futuro in auto a oggi è diviso tra due categorie, il Mondiale Endurance (Wec) e il Fanatec, l’Europeo GT. La scelta sarà in base alla macchina con la quale correrà”, ha spiegato Uccio Salucci alla ‘rosea’ prima di rivelare un dettaglio importantissimo sul futuro di Valentino: “vuole guidare due volte l’anno la MotoGP, ci ha già detto di organizzare il programma. Ducati o Yamaha? È ancora presto per saperlo, quattro moto sono sue, le altre invece dovrà chiederle”.