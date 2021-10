Un’Italia da favola! I ragazzi speciali della Nazionale di basket con Sindrome di Down sono campioni d’Europa!

SportFair

Un successo dietro l’altro! L’Italia continua a sognare e vivere emozioni fortissime grazie alle imprese azzurre sportive. Dopo un’estate ricca di vittorie, anche l’autunno 2021 sta regalando grandi soddisfazioni.

Dal mondo del basket arriva un’altra gioia immensa: la Nazionale italiana con sindrome di down ha vinto il titolo Europeo 2021, trionfando nella finalissima degli Euro TriGames 2021 contro la Turchia.

La squadra di Giuliano Bufacchi, due volte Campione del Mondo nel 2018 e nel 2019, ha centrato anche il titolo Europeo 2021 dopo l’antipasto dell’International Challenge vinto in Portogallo nel 2017. Nella sfida con la Turchia, gli Azzurri sono stati perfetti: il risultato finale di 21-12 racconta di un’Italia paziente e molto brava ad applicare le contromisure studiate dopo aver incontrato i biancorossi nella fase di qualificazione.

“Tra gli allori vinti negli ultimi anni, questo è stato di certo il più faticoso, il più sofferto e forse il più bello”, ha dichiarato il tecnico Azzurro. “Poi in casa, col palazzetto pieno, è un’emozione unica. La Turchia ci aveva sorpreso durante il girone, confermando una grande crescita negli ultimi anni. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno seguito tutte le nostre direttive e il risultato è questo. Abbiamo vinto tanto, ma sembra essere la prima vittoria per la bellezza di come è arrivata e per la difficoltà del percorso fatto. Nel 2021 le Nazionali dell’Italia vincono in qualsiasi sport, non volevamo essere da meno“, ha concluso.

Gli atleti con sindrome di Down hanno raggiunto 105 medaglie, di cui 53 d’oro, imponendosi sulle altre 16 Nazioni partecipanti a questi Giochi continentali.