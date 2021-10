Napoli, disavventura per Luciano Spalletti: rubata la Panda, tre giorni fa lo stesso episodio a Demme

SportFair

Il Napoli si prepara per la partita contro il Torino, ma il tecnico Luciano Spalletti è stato vittima di una disavventura. Dopo il furto della Fiat 500 alla moglie di Demme, oggi è stato il turno proprio dell’allenatore ex Roma. Questa mattina l’allenatore non ha ritrovato la sua Fiat Panda, parcheggiata vicino al centralissimo hotel Britannique, lungo corso Vittorio Emanuele.

Spalletti, ieri sera, era rientrato tardi in hotel, quando aveva deciso di non parcheggiare l’utilitaria in garage. Al risveglio la brutta notizia, Spalletti non ha più trovato la sua Panda e, prima di recarsi al centro sportivo per l’allenamento, ha deciso di sporgere denuncia. Si sta provando a ricostruire il furto, grazie alle telecamere di videosorveglianza dell’hotel.