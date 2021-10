Napoli, nessun caso Insigne: Spalletti spiega il motivo dell’esclusione

SportFair

Il Napoli ha conquistato altri tre punti importanti, gli azzurri si confermano in testa alla classifica del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo contro la Salernitana, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol messo a segno da Zielinski. Non ha giocato Insigne, non si tratta di un caso come confermato dall’allenatore nel post partita ai microfoni di DAZN.

“Non c’è alcun caso Insigne. Ha un affaticamento muscolare, c’era il rischio che si facesse male. Mi ha detto stamattina, dopo il risveglio muscolare, ‘lo sento come ieri, lo sento impastato’. L’ho fatto decidere: mi ha detto “preferisco entrare dopo se dovesse esserci bisogno”, altrimenti avrebbe preferito non rischiare”.

Poi conclude: “sono orgoglioso di essere stato accettato da questo gruppo. Ieri sera ad aspettarci c’erano migliaia di persone ad aspettarci, noi vogliamo restituire tutto questo affetto. Esultanza? Stavo parlando con mio figlio Samuele, che è arrivato direttamente da Milano. Gli avevo detto ‘non venire’, lui è voluto venire lo stesso per il derby”.