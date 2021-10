Il Napoli brilla al Maradona e risponde al Milan: Bologna ko 3-0

SportFair

Serata di festa al Maradona per i tifosi del Napoli: la squadra di Spalletti ha portato a casa 3 punti preziosissimi, sconfiggendo il Bologna nel posticipo della 10ª giornata di Serie A.

A sbloccare il match è stato Fernando Rui, poi ci ha pensato Lorenzo Insigne, con una doppietta dal dischetto, a far volare il suo Napoli e assicurargli la vittoria. I ragazzi di Mihajlovic, diventato oggi nonno della piccola Violante, nulla hanno potuto contro la squadra capolista, che non si è fatta cogliere impreparata nonostante qualche imprevisto e ha risposto al Milan, tornando in cima alla classifica di Serie A.

Il nuovo outfit in versione Halloween ha portato ‘fortuna’ ai padroni di casa, che hanno dimostrato di saper reagire bene a delusioni ed imprevisti: l’assenza di Spalletti in panchina non ha mandato nello sconforto i giocatori, così come nemmeno il pareggio contro laRoma.