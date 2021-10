Murray fa un grandissimo regalo a Sinner: Hurkacz eliminato al primo turno a Vienna

SportFair

E’ iniziato oggi il torneo ATP di Vienna: una competizione quest’anno ancor più importante del solito per il numero di punti che assegna, per quei 4 tennisti che si contendono gli ultimi due posti ancora non assegnati matematicamente per le ATP Finals. Tra questi c’è anche l’italiano Sinner, fresco vincitore del torneo ATP di Anversa, che in attesa di scendere in campo tira un enorme sospiro di sollievo perchè uno dei suoi rivali è stato eliminato oggi al primo turno. Si tratta di Hurkacz, davanti all’altoatesino nella corsa per Torino di soli 110 punti: il polacco di punti a casa non ne porta per nulla da Vienna e Sinner, che farà il suo esordio domani contro Opelka, ha la possibilità di rosicchiargliene un po’.

Hurkacz è stato sconfitto da Andy Murray in tre set, dopo due ore e 40 minuti di gioco col punteggio di 6-4 7-6 6-3.