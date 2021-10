Cena alternativa per Mourinho dopo Roma-Cagliari: il tecnico portoghese cena su uno… scalino [FOTO]

SportFair

La Roma ha ritrovato il sorriso, dopo la pesante sconfitta in Conference League contro il Bodo Glimt, portando a casa tre preziosissimi punti grazie al successo di ieri all’Olimpico contro il Cagliari.

Una vittoria in rimonta, che ha fatto ritrovare l’entusiasmo e la voglia di ridere e scherzare anche a Josè Mourinho, che a fine match ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae mentre cena su uno scalino a causa della sua squalifica per l’espulsione contro il Napoli. “Partita finita. Tre punti. Buon cibo (non posso andare nello spogliatoio) e un altro ragazzino lanciato, Felix”, ha scritto il tecnico portoghese taggando il giovane del 2003 schierato ieri in campo. Il successo contro il Cagliari ha riportato il sereno dopo una settimana complicata.