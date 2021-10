MotoGp, Valentino Rossi è soddisfatto: “non so se vado alle ultime due gare”

SportFair

Ultimo appuntamento di MotoGp in Italia per Valentino Rossi, il Dottore ha concluso la gara dell’Emilia Romagna al decimo posto. Alla fine del gran premio è stata grande festa con l’abbraccio dei tifosi. Il pilota sarà atteso dalle ultime due gare della carriera, anche se il 42enne ha voluto scherzare sui prossimi due appuntamenti.

“Oggi è stato così lungo e bello, talmente bello che forse alle ultime due non ci vado. Ho anche fatto una gara decente!”. E’ stata una battuta di Valentino Rossi, fatta con il sorriso. Il Dottore si presenterà per le ultime due gare.

“Sono molto contento di come sia andata oggi, organizzare tutto non è stato facile perché dovevo stare concentrato per fare una gara decente. Sono partito dal fondo, ho fatto una bella gara con sorpassi e un bel passo, è stato il modo migliore per salutare tutti. L’unico peccato della giornata è stata la caduta di Bagnaia, stava facendo bene e l’hard davanti non ha perdonato. Mi dispiace tanto, avrebbe comunque vinto probabilmente Quartararo perché ha fatto una stagione super”.