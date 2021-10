MotoGp, Quartararo spiega i motivi della debacle in qualifica

SportFair

E’ di Bagnaia la pole position nel gran premio dell’Emilia Romagna, alle sue spalle si sono classificati Espargaro e Marquez. Prestazione pessima del leader del Mondiale Quartararo che ha spiegato così il brutto risultato, partirà dalla 15ª casella in griglia: “non ho preso rischi, non volevo cadere. Andavo veloce, in alcuni settori andavo anche meglio di Bagnaia, ma era molto pericoloso sul bagnato. Non sono troppo contento ma neanche arrabbiato. Qui la soft non mi piace, domani sull’asciutto vediamo se è meglio la media. Il setting è perfetto, dovremo vedere le gomme. Non abbiamo girato mai sull’asciutto, il warm up sarà interessante. Sento la pressione? Non penso, nei settori 3 e 4 non andavo come al solito ma non credo ci sia nervosismo”.