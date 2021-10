Addio a Reinhold Roth: si è spento dopo 31 anni di coma vegetativo il due volte vice campione del mondo di motociclismo

Il mondo dei motori è a lutto per la scomparsa di un ex pilota di motociclismo. Si è spento oggi, a 68 anni, Reinhold Roth, due volte vice campione del mondo in 250. L’ex pilota tedesco è morto dopo ben 31 anni di coma vegetativo: Roth, infatti, il 17 giugno del 1990, rimase coinvolto in un terribile incidente che gli ha causato conseguenze devastanti.

Sotto la pioggia della Jugoslavia, Roth finì a terra dopo aver avuto un contatto con un doppiato, Milner, che aveva improvvisamente rallentato, mentr eil tedesco lottava per il podio. Roth fu soccorso in ritardo ed è rimasto senza sensi e senza ossigeno per 8 minuti: le sue condizioni furono subito gravissime. Riportò un trauma cerebrale e la frattura della spina dorsale: fu in coma per 70 giorni ma rimase in coma vegetativo per il resto della sua vita, durante la quale è stato assistito dalla moglie dagli amici.