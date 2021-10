E’ morto il padre di Ayrton Senna: addio a Milton, aveva 94 anni

SportFair

Arriva dai social, precisamente dalle pagine dedicate ad Ayrton Senna, una triste notizia: è morto il padre del 3 volte iridato, scomparso a seguito di un incidente durante la gara di Imola di F1 del ’94. Milton Guirado Theodoro da Silva, questo il nome di Ayrton Senna, è deceduto in Brasile, a San Paolo, ieri mattina, per cause naturali. “È morto questo mercoledì il signor Milton Guirado Theodoro da Silva, padre di Ayrton Senna. I nostri sentimenti per tutta la famiglia e gli amici. Grazie, Miltão”, si legge in una Storia Instagram.

Sposato con Neyde Joanna Senna, Milton era padre di Ayrton e di Viviane e Leonardo, oltre che nonno di Bruno e Bianca, figli di sua figlia. Milton ha seguito il figlio Ayrton in pista nella sua carriera, ma gestiva anche la sua società metallurgica, grazie alla quale ha potuto anche investire nell’edilizia e nell’allevamento.