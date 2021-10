Tragedia per Maurizio Zamparini: è morto il figlio di 23 anni

SportFair

Un gravissimo lutto ha colpito l’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini, è morto il figlio. L’episodio si è verificato a Londra e le causa sono ancora tutte da accertare, il ragazzo aveva 23 anni. Armando Zamparini si trovava in Inghilterra per motivi di studio e ieri mattina è stato trovato senza vita nella camera d’albergo.

I genitori sono in viaggio per l’Inghilterra per raggiungere il figlio, Armando è l’ultimo nato a casa Zamparini, l’unico figlio nato dal secondo matrimonio. Al momento non si conoscono le cause del decesso, sono in corso tutti gli accertamenti del caso.