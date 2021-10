Riccardo Moraschini positivo ad un controllo antidoping: il giocatore dell’Olimpia Milano è stato sospeso

SportFair

Riccardo Moraschini è risultato positivo ad un controllo antidoping. Il giocatore di basket dell’Olimpia Milano è stato sottoposto ad un esame dopo l’allenamento del 6 ottobre. Nel sangue è stata riscontrata una sostanza non consentita: il Clostebol Metabolita.

Moraschini gioca a Milano dalla stagione 2019/2020 e nel corso della carriera ha collezionato anche 28 presenze con la maglia della Nazionale italiana. Adesso il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha deciso di sospendere il giocatore in via cautelare.