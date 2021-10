Monfils ed il tennis azzurro: “l’Italia ha trovato l’oro con Berrettini e Sinner”

SportFair

E’ andata in scena domenica la finale del torneo ATP di Sofia tra Sinner e Monfils. Ad avere la meglio, dopo due set, è stato il tennista altoatesino, che ha sconfitto l’avversario francese confermandosi campione nella capitale bulgara.

Monfils a margine della finale con Sinner ha commentato il momento del tennis italiano: “è incredibile quello che stanno facendo. Berrettini è decollato da quando ha raggiunto le semifinali degli US Open 2019. È un tennista molto solido. In due anni e mezzo non solo è arrivato nella top-10, ma si è sistemato tra i primi otto. Si adatta molto bene a qualsiasi superficie, che è da ammirare. Sinner gioca molto bene, veloce e colpisce bene la palla. Va bene. Non so chi sia il migliore, ma sono sicuro che entrambi saranno più forti. Non sarei sorpreso di vederli un giorno giocare testa a testa nella finale di un Grande Slam. Non so come dirlo, ma credetemi che l’Italia, con Berrettini e Sinner ha trovato l’oro“.