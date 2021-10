Che Italia ai Mondiali di ciclismo su pista. E’ oro per Letizia Paternoster nella gara ad eliminazione

SportFair

E’ spettacolo per l’Italia al Mondiale di ciclismo su pista. E’ arrivata la terza medaglia di giornata, la seconda d’oro. La prima gioia si è registrata nell’inseguimento a squadra maschile con il gradino più alto del podio, poi l’argento nell’inseguimento femminile.

Vera e propria impresa di Letizia Paternoster che ha vinto l’oro nella gara ad eliminazione contro la belga Kopecky. Gara praticamente perfetta dell’italiana che non ha mai rischiato e ha dominato in lungo ed in largo. Tre ori e un argento. L’Italia è in testa al medagliere dopo due giornate del Mondiale, è spettacolo azzurro.