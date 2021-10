Un’altra medaglia per l’Italia al Mondiale di ciclismo su pista: è argento nell’inseguimento femminile

SportFair

Un’altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, questa volta è d’argento. Dopo l’impresa nell’inseguimento a squadre maschile, sono scese in pista anche le donne. Le azzurre hanno sfidato la Germania.

Al primo chilometro le tedesche sono avanti, l’Italia si era trovata in vantaggio anche di mezzo secondo. A metà gara è ancora grande equilibrio, ma al km 3 si registra lo scatto decisivo della Germania. L’Italia non riesce a recuperare e deve accontentarsi del secondo posto. Vince la Germania con 4’08″752, secondo posto per l’Italia con il tempo di 4’13″690. L’Italia in difficoltà nel finale. Fidanza, Balsamo, Consonni e Alzini sono state le protagoniste.