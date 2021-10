Milan, un altro scandalo arbitrale contro i rossoneri: perché il gol di Luis Diaz era da annullare [FOTO e VIDEO]

SportFair

Terza sconfitta consecutiva per il Milan e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è sempre più appesa ad un filo. Una premessa. La squadra di Stefano Pioli non ha fatto una buona partita, ma è stata penalizzata ancora una volta dalle sviste arbitrali. La partita si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol messo a segno da Luis Diaz al 65′, i rossoneri non sono stati in grado di rendersi pericolosi. Il distacco dal secondo posto, occupato dalla coppia Porto-Atletico Madrid, è di quattro punti, il Liverpool è invece inarrestabile e guida la classifica a bottino pieno con 9 punti. La gara è stata condizionata anche dalle assenze, il Milan deve fare i conti con tante defezioni.

Il gol del Porto

Il gol di Luis Diaz che ha deciso il match è irregolare. La marcatura è viziata da un fallo di Taremi su Bennacer: il centravanti iraniano, al limite dell’area, si disinteressa del pallone e rifila una spallata sulla schiena all’avversario. E’ chiaramente fallo ma l’arbitro decide di non fischiare l’irregolarità. Luis Diaz raccoglie il pallone e porta in vantaggio il Porto. Il metro di giudizio è stato quello di lasciare correre per tutta la partita, in questo caso il fallo era evidente e ha penalizzato il Milan. E’ dello stesso avviso anche il difensore Calabria: “dal campo sembrava fallo, ultimamente ci sta andando male con la Var. Episodi a metà vanno sempre a sfavore”. I tifosi del Milan si sono scagliati contro l’arbitro Brych, l’errore si somma a quelli di Cakir in Milan-Atletico (espulsione di Kessie e rigore inesistente concesso ai Colchoneros).