Milan, che calciatore Giroud: il gol dell’attaccante contro il Torino [VIDEO]

Continua il programma con la decima giornata del campionato di Serie A, in campo il Milan che guida la classifica con il Napoli. La squadra di Stefano Pioli affronta il Torino, una squadra sicuramente competitiva e allenata da un tecnico come Juric.

Partenza sprint dei rossoneri che passano in vantaggio dopo 14 minuti: da calcio piazzato spizzata di Krunic, il solito Giroud si fa trovare pronto per il gol del vantaggio. Impatto veramente eccezionale con il campionato italiano per il calciatore ex Chelsea e Arsenal che si conferma un giocatore di grandissima esperienza e qualità. In basso il VIDEO con il gol di Giroud.