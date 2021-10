Metz-St.Etienne, gol pazzesco di Khazri: tiro da sessanta metri che beffa il portiere [VIDEO]

SportFair

Non solo la Serie A, si sta giocando anche la giornata di Ligue 1. Nella prima sfida di oggi in campo anche Metz e St.Etienne, due squadre in piena zona retrocessione. Partite con ambizioni di una salvezza tranquilla, l’inizio di stagione è stato deludente.

Lo scontro diretto si è concluso sul risultato di 1-1 e si è deciso nel primo tempo. Vantaggio dopo 9 minuti con Boulaya, al 16′ il pareggio di Khazri. In particolar modo il gol degli ospiti è stato incredibile: il portiere del Metz è fuori dai pali, Khazri lascia partire un tiro da 60 metri che si infila in rete. In basso il VIDEO.