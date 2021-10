Messi, furto nell’hotel di Parigi: rubati gioielli e migliaia di euro

SportFair

Messi ha realizzato il primo gol con la maglia del Psg, l’argentino è stato grande protagonista nella sfida della seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro il Manchester City. I tifosi francesi sono sempre più al settimo cielo per l’arrivo dell’ex Barcellona, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza dentro e fuori dal campo.

Nel frattempo si è verificato un episodio che non riguarda il rettangolo di gioco. Due uomini mascherati si sono introdotti nel prestigioso Royal Monceau e hanno portato via gioielli e contanti per migliaia di euro. L’episodio si è verificato nel lussuoso hotel a cinque stelle dove alloggia il fenomeno argentino. I rapinatori si sarebbero arrampicati su un balcone del sesto piano. Un consulente finanziario che vive a Dubai ha denunciato la scomparsa di una collana d’oro da 3.000 sterline, orecchini da 500 sterline e 2.000 sterline in contanti.

“Pagare una fortuna per un posto elegante e sicuro e avere qualcuno che entra nella tua stanza è molto inquietante. La polizia ci ha detto di aver visto due uomini con una borsa sul tetto sulle telecamere a circuito chiuso, ma non sono riusciti a identificarli. Hanno detto che sono state segnalate anche altre tre rapine. Un ragazzo marocchino nella stanza accanto mi ha detto che gli hanno rubato l’orologio. C’è stata chiaramente una violazione della sicurezza molto grave ed è oggetto di indagine. Ci sono prove che suggeriscono che una banda esperta fosse responsabile”, riporta il Sun.