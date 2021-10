Follia del portiere del Glentoran: subisce il gol del 2-2, poi prende a pugni il compagno di squadra [VIDEO]

SportFair

Si è verificato un episodio clamoroso nel campionato irlandese, esattamente nel match tra Glentoran e Coleirane all’Oval. La partita si è conclusa sul risultato di 2-2 e il portiere Aaron McCarey si è scagliato contro il proprio difensore Bobby Burns, reo di aver sbagliato in occasione del gol della squadra avversaria. McCarey ha afferrato il compagno per la maglia e poi ha sferrato un pugno, infine ha trascinato Burns per alcuni metri. Immediato l’intervento di compagni e avversari, inevitabile la decisione dell’arbitro di estrarre il cartellino rosso.

Mike McDermott, tecnico del Glentoran, ha specificato come McCarey si sia scusato con la squadra e con il compagno: “ha chiesto scusa nello spogliatoio, ha detto che non sarebbe dovuto succedere. Non ci sono liti qui tra i giocatori, abbiamo un gruppo affiatato. Bobby mi ha detto che non l’ha colpito in faccia, sono tutti dispiaciuti, ce ne occuperemo”. I tifosi si sono scagliati contro McCarey, chiedendo la cessione. Il Glentoran non ha ancora preso una decisione definitiva.