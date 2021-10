Max Biaggi spiazza su Valentino Rossi: “siamo stati due polli, vi svelo il motivo”

SportFair

Continua l’appuntamento con il Festival dello Sport di Trento, oggi presenti due fuoriclasse delle moto, Giacomo Agostini e Max Biaggi. Un argomento caldo continua ad essere il rapporto tra il corsaro e Valentino Rossi, sono stati svelati altri dettagli.

Max Biaggi parla della sua passione per le moto: “fino al mio diciottesimo compleanno papà non mi comprò mai la moto anche se a 16 anni si poteva iniziare a guidarla. Il giorno del compleanno si presentò con delle chiavi e mi disse: ‘Vai al concessionario e troverai il tuo regalo’”.

Agostini si sofferma sulla rivalità con Kenny Roberts jr: “Prima della 200 miglia lessi su un giornale che aveva dichiarato che l’America era il mondo ed essendo lui il campione americano era il vero campione del mondo e che quindi il mio titolo contava poco. Poi alla 200 miglia riuscii a superare un momento di difficoltà e trionfai. Alla fine incontrai Kenny e gli dissi: ‘Oggi hai capito chi è il campione del mondo?”.

Biaggi ovviamente parla del rapporto con Valentino Rossi: “In quella famosa gara in Giappone io ero all’interno e lui all’esterno. Ma ripensandoci oggi siamo stati due polli. Non ci parlavamo e usavamo la stampa per risponderci. I giornalisti non vedevano l’ora. Quando ci sono due piloti di uno stesso Paese è normale che si crea una rivalità con due tifoserie”.