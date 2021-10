Marsiglia-Psg, un’altra follia: Neymar costretto a battere l’angolo protetto dagli scudi [FOTO]

SportFair

E’ stata una partita folle quella che è andata in scena nella giornata di Ligue 1 tra Marsiglia e Psg. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 0-0: le occasioni più importanti si sono registrati nel primo tempo con i gol annullati per fuorigioco, uno per parte. La partita è salita alla ribalta anche per altri motivi.

Nel secondo tempo Messi è stato fermato in contropiede da un invasore, è sfumata una chiara occasione da gol per l’intervento di un tifoso. Si sono verificati anche momenti di tensione, alla fine del primo tempo è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine che sono dovute intervenire per proteggere con gli scudi Neymar durante un calcio d’angolo. I tifosi francesi hanno iniziato a lanciare oggetti in campo e non è la prima volta che si verificano episodi da condannare: il club era stato già sanzionato due volte e adesso rischia una penalizzazione in classifica.