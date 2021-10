Marc Marquez è il più veloce ad Austin: ottavo Bagnaia, il leader Quartararo è solo 15esimo [FOTO]

SportFair

Continua l’appuntamento con il Mondiale di MotoGp, si corre il gran premio di Austin. La stagione è entrata nella fase decisiva e la gara delle Americhe sarà fondamentale per la corsa al titolo. Quartararo guida la classifica, ma Bagnaia non ha intenzione di arrendersi, più distante Mir. Non è sceso in pista Vinales, ancora sotto shock per la morte del cugino.

Nel frattempo si sono concluse le prove libere, sono arrivate indicazioni in vista del gran premio. Il più veloce è stato Marc Marquez, alle sue spalle Jack Miller. Terzo Zarco. Ottava posizione per Bagnaia, mentre il leader del mondiale Quartararo è solo 15esimo. Rossi e Dovizioso rispettivamente in 20esima e 21esima posizione.