L’allenamento di Marcell Jacobs finisce con una… caduta: il sondaggio social del campione olimpico è esilarante [VIDEO]

Marcell Jacobs è tornato ad allenarsi intensamente: le imprese dello scorso agosto hanno motivato ancora di più il velocista azzurro, che dopo un periodo di relax è tornato in pista in vista della prossima stagione.

Tra concentrazione e duro lavoro non manca anche un po’ di sano divertimento. Jacobs ha pubblicato oggi sui social delle divertenti storie Instagram nelle quali ha mostrato un simpatico imprevisto avvenuto in allenamento. Dopo due video che riguardano proprio la corsa del campione olimpico, Jacobs ha lanciato un sondaggio: “e oggi chi vince l’oscar per la caduta dell’anno? Io, il fisioterapista, il coach, gli ostacoli“.

Poco dopo, Jacobs ha svelato la risposta sui social proprio col video della caduta in questione: a cadere, dopo un tentativo di uno sprint alla Jacobs è stato il suo fisioterapista, il Dottor Alberto Marcellini, che ha anche riportato qualche escoriazione sul braccio. Ovviamente, nulla di grave, ma solo un simpatico episodio che ha fatto tanto divertire i protagonisti in pista.